Aydın'da Nevruz Bayramı ve Orman Haftası kutlamaları yapıldı

Aydın'ın Germencik ilçesinde Nevruz Bayramı ile 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası dolayısıyla etkinlik yapıldı.

Ortaklar Adabelen Ortaokulu'nda düzenlenen program, halk oyunları gösterisiyle başladı.

Temsili demir dövmeyle devam eden etkinlikte katılımcılar, yakılan ateşin üzerinden atladı.

Germencik Orman İşletme Şefi Hatice Urfalıoğlu'nun Orman Haftasıyla ilgili sunum yapmasının ardından öğrencilere gül, lavanta, biberiye ve çam fıstığı fidanı dağıtıldı.

Etkinliğe Kaymakam Turgay Gülenç ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Çiftçi de katıldı.