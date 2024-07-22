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Aydın'da Nehirde Kaybolan Kişinin Cansız Bedenine Ulaşıldı

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Aydın'ın Söke ilçesinde nehirde kaybolduğu değerlendirilen ve 2 gün önce arama çalışması başlatılan 62 yaşındaki kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Nehirden çıkartılan kişinin cesedi İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek.

Aydın'ın Söke ilçesinde nehirde kaybolduğu değerlendirilen ve 2 gün önce arama çalışması başlatılan 62 yaşındaki kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, Büyük Menderes Nehri kıyısında, üst üste katlanmış halde sahipsiz kıyafetleri görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptığı incelemede kıyafetlerin Burunköy Mahallesi'ndeki çiftlikte çalışan Ramazan Yatkın'a (62) ait olduğunu belirledi.

Ramazan Yatkın'ın suda boğulma ihtimali üzerine bölgeye AFAD, olay yeri inceleme, jandarma arama kurtarma ve sualtı arama kurtarma ekipleri yönlendirildi.

Yatkın'ı bulmak için suda ve nehir kıyısında arama çalışması başlatan ekipler, Yatkın'ın cesedini suya girdiği yerden 15 kilometre uzakta nehir yatağında buldu.

Nehirden çıkartılan Yatkın'ın cesedinin İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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