Aydın'da motosiklet sürücüsü ölü bulundu

DİDİM, AYDIN (AA) - Aydın'ın Didim ilçesinde gece saatlerinde kaza yaptığı öne sürülen motosikletin sürücüsü, ölü bulundu.

Didim Belediyesi temizlik ekibi, sabah saatlerinde, Hisar Mahallesi'ndeki Sağtur yolu kenarında devrilmiş bir motosiklet ile bir kişinin yerde hareketsiz yattığını gördü.

Olay yerine polis ve sağlık ekibi çağrıldı. Sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemede cenazenin, 29 yaşındaki Serhat Kocamış'a ait olduğu tespit edildi.

Kocamış'ın gece saatlerinde kaza yapış olabileceği öne sürülürken, cenaze otopsi için Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.