Aydın'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
Aydın'ın Köşk ilçesinde bir kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü Furkan Çakal hayatını kaybetti. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.
A.Y'nin kullandığı 35 BIR 514 plakalı kamyonet, Aydın-Denizli kara yolu Ovaköy mevkisinde, Furkan Çakal'ın kullandığı 34 ECB 683 plakalı motosikletle çarpıştı.
Haber verilmesiyle bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla götürüldüğü hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kamyonet sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kaynak: AA / Cem Kalkan - Güncel