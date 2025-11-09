Aydın'da Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı
Aydın'ın Söke ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü Y.K., kaldırıma çarparak ağır yaralandı. Kaza sonrası sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi ve yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Y.K'nin kullandığı 09 ARV 954 plakalı motosiklet, Adnan Kahveci Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kaldırıma çarptı.
Haber verilmesiyle bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan sürücü, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, sürücünün caddeye girdikten kısa süre sonra kaldırıma çarptığı an yer aldı.
Kaynak: AA / Musa Ölmez - Güncel