Kamyonun altında kalan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, çarpıştığı kamyonun altında kalan motosikletin sürücüsü Abdullah Deniz Targıtay (26), ağır yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Efeler Mahallesi Bergama Caddesi'nde meydana geldi. Abdullah Deniz Targıtay'ın kullandığı 09 ASC 512 plakalı motosiklet ile M.H. yönetimindeki 09 ALC 551 plakalı kamyon çarpıştı. Motosiklet sürücüsü Targıtay, kamyonun altında kalarak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Targıtay, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber - Kamera: Melek FIRAT / AYDIN,