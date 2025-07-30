Aydın'da Motosiklet Kazası: 17 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti
Aydın'ın Efeler ilçesindeki trafik kazasında ağır yaralanan 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü Bilal Uluışık, hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Kazada yaralanan başka bir kişi ise tedavi altında.
Aydın'ın Efeler ilçesinde trafik kazasında ağır yaralanan 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Dün Ata Mahallesi Didim Bulvarı'nda, E.Y. yönetimindeki 09 APG 482 plakalı hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü Bilal Uluışık (17), Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesindeki yaşam mücadelesini kaybetti.
Kazada yaralanan motosikletteki S.G'nin ise Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesindeki tedavisi devam ediyor.
Bilal Uluışık idaresindeki plakasız motosiklet, dün Ata Mahallesi Didim Bulvarı'nda, E.Y. yönetimindeki 09 APG 482 plakalı hafif ticari araçla çarpışmış, yaralanan motosiklet sürücüsü ile motosikletteki S.G. ambulanslarla Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırılmıştı.