Aydın'da kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Aydın'ın Efeler ilçesinde bir motosiklet, hafriyat kamyonuyla çarpıştı. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
A.D.T. idaresindeki 09 ASC 512 plakalı motosiklet, Bergama Caddesi'nde M.H'nin kullandığı 09 ALC 551 plakalı hafriyat kamyonuyla çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yusuf Konrat - Güncel