Aydın'da bir motosikletin çalınma anı araç kamerasınca görüntülendi

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir motosikletin çalınma anı bir otomobilin araç kamerasınca kayda alındı.

Ata Mahallesinde motosiklet hırsızlığı yapıldığı ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Park halindeki bir otomobilin araç kamerasını inceleyen ekipler, şüphelilerin R.S. (15), G.Ç. (14), D.R. (15) ve O.Ç (14) olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan şüphelilerden O.Ç cumhuriyet savcılığındaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı, diğerleri sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Hırsızlık anı apartmanın altında park halinde olan bir aracın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde binanın açık otoparkına giren şüphelilerin görünmemek için apartmandaki güvenlik kamerasının yönünü değiştirdikten sonra motosikleti çaldıkları anlar yer aldı.