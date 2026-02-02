Haberler

Büyük Menderes'in su seviyesi yükseldi; taşkın riski tedirgin etti

Güncelleme:
Aydın'da son günlerde etkili olan yağışlar sonucu Menderes Nehri'nde su seviyeleri yükseldi. İncirliova Kaymakamlığı, olası su taşkınlarına karşı vatandaşları uyararak riskli bölgelerden uzak durulmasını istedi.

TAŞKIN UYARISI

Aydın'da, son günlerde etkili olan yağışlar nedeniyle Menderes Nehri'nde su seviyesi yükseldi. Son 2 günde metrekareye 40 kilogram yağış düşmesinin ardından nehir taşma riski taşırken; İncirliova Kaymakamlığı tarafından vatandaşlara uyarı yapıldı. Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, bölgede devam eden yağışlar nedeniyle Menderes Nehri'nin su seviyesinde yükselme gözlemlendiği belirtilerek, olası su taşkınlarına karşı vatandaşların dikkatli olmaları istendi. Açıklamada, nehir yatağına ve setlere yakın bölgelerden uzak durulması, bu alanlarda bulunan araç, tarım aleti ve hayvanlar için gerekli tedbirlerin alınması gerektiği vurgulandı. Ayrıca can ve mal güvenliği açısından riskli bölgelerin boşaltılmasının önemine dikkat çekildi. Kaymakamlık açıklamasında, vatandaşların can ve mal güvenliğinin öncelikli olduğu ifade edildi.

Haber: Melek FIRAT / AYDIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
