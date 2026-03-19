Şarjdaki batarya patladı; çıkan yangın söndürüldü
Efeler ilçesinde lityum pil ve batarya yenileme iş yerinde şarjdaki bataryanın patlaması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Yangın, saat 13.30 sıralarında Efeler ilçesinde bağlı Güzelhisar Mahallesi 7 Eylül Caddesi'ndeki lityum pil ve batarya yenileme yapan bir iş yerinde çıktı. İlk belirlemelere göre; şarjdaki bir bataryanın patlaması nedeniyle yangın çıktı. İş yeri çalışanları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İş yeri çalışanları tahliye edilirken, yangın ekiplerin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
