Aydın'da bayramın ikinci günü kurban kesimi sırasında 277 kişi yaralandı

Aydın genelinde Kurban Bayramı'nın ikinci gününde kurban kesimleri sırasında 277 vatandaş yaralandı. Hastaneye başvuranlardan 264'ü ayakta tedavi edilirken, 13 kişinin tedavisi sürüyor ve 3 kişinin hayati tehlikesi bulunuyor.

Aydın'da Kurban bayramının ikinci gününde de vatandaşlar kurbanlarını kesti. Kesim sırasında kimi kurbanlıkların boynuz darbeleriyle, kimi kurbanlığı keserken, kimisi de etin parçalanması sırasında ellerinden ve vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralanan vatandaşlar, yakınları tarafından hastanelere getirildi.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Aydın Şehir Hastanesi, Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi ve Atatürk Devlet Hastanesi başta olmak üzere il genelindeki hastanelere gün boyunca 277 kişinin başvurduğu bildirildi. Yaralananlardan 264'ü ayakta tedavilerinin ardından taburcu edildi. Tedavilerine yatarak devam edilen 13 kişiden ise 3'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
