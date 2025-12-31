Haberler

Aydın'da kontrolden çıkıp tren yoluna giren tırın sürücüsü öldü

Güncelleme:
Aydın'ın Efeler ilçesinde kontrolden çıkan tır, demir bariyerleri kırarak tren yoluna girdi. 28 yaşındaki sürücü Yunus Uğurlu, olayda hayatını kaybetti. Sağanak nedeniyle ekipler zor anlar yaşadı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde kontrolden çıkıp tren yoluna giren tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

Yunus Uğurlu'nun (28) kullandığı 35 BHM 182 plakalı tır, Aydın-Denizli kara yolu Pınardere Kavşağı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir bariyerleri kırıp tren yoluna girdi.

Haber verilmesiyle olay yerine AFAD, itfaiye, UMKE, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağanak dolayısıyla ekiplerin güçlükle araçtan çıkardığı sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme polisinin çalışmasının ardından sürücünün cenazesi Aydın Adnan Menderes Üniversitesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel
500

