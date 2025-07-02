Aydın'da Katı Atık Tesisinde Ölü Bebek Bulundu

Aydın'da Katı Atık Tesisinde Ölü Bebek Bulundu
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Aydın'ın Efeler ilçesindeki katı atık bertaraf tesisinde, göbek bağı henüz düşmemiş bir erkek bebeğin cesedi bulundu. Olayla ilgili jandarma soruşturma başlattı.

Aydın'ın Efeler ilçesindeki katı atık bertaraf tesisinde ölü bebek bulundu.

Alınan bilgiye göre, Doğan Mahallesinde Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Bertaraf Tesisi'nde ölü bir bebek bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği tespit edilen erkek bebeğin, göbek bağının henüz düşmediği belirlendi.

Bebeğin cesedi işlemlerin ardından incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.???????

Jandarma ekipleri olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel
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