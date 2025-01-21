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Aydın'da Kamyonla Çarpışan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Aydın'da Kamyonla Çarpışan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti
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Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen ekipler, kazanın ardından gerekli müdahaleleri gerçekleştirdi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Mustafa S. idaresindeki 35 HB 7111 plakalı kamyon ile Suat Savran'ın yönetimindeki yabancı plakalı otomobil, Aydın-Denizli Otoyolu'nun Pınardere mevkisinde çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, otomobil sürücüsü Savran'ın yaşamını yitirdiğini belirledi, yaralı kamyon sürücüsünü ise Aydın Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kaynak: AA / Mücahit Orçan - Güncel
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