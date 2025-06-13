Aydın'da Kamyonet ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Aydın'da Kamyonet ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı
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Aydın'ın İncirliova ilçesinde meydana gelen kazada, kamyonetle motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaşamını yitirirken, iki kişi yaralandı.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Aydın B'nin (54) kullandığı 09 ABS 879 plakalı kamyonet, Sandıklı Mahallesi Vatan Caddesi'nde Özgür D. (48) yönetimindeki 09 DB 409 plakalı motosikletle çarpıştı.

Haber verilmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada Özgür D'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan motosiklette yolcu konumundaki Gökhan D. (39) ile kamyonet sürücüsü ambulansla Aydın Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel
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