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Aydın'da kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Aydın'da kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Aydın'ın Çine ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Aydın'ın Çine ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

İshak Özvarlı (39) yönetimindeki 35 DC 1957 plakalı kamyon, Tepeköy Mahallesi kavşağında aynı istikamette seyreden Salih Şevki (46) idaresindeki 09 DD 419 plakalı otomobille çarpıştı.

Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobildeki İdil Şevki (8), Özlem Şevki (14) ve Mustafa Şevki (23) yaralandı.

Çine Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayatı tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Tepeköy Aydın Güncel Haberler

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