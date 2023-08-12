Aydın'da Jandarma Ekipleri Orman Yangınlarına Karşı Bilgilendirme Yaptı

Aydın'ın Buharkent ilçesinde düzenlenen festivalde jandarma ekipleri vatandaşları orman yangınlarına karşı bilgilendirdi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği, Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı, Buharkent İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kuyucak Trafik Tim Komutanlığı Taze İncir Festivali'ne katılım sağlayıp stant açtı. Standı ziyarete gelen vatandaşlara 6284 sayılı Kanun ve KADES uygulaması, orman yangınlarına karşı dikatli ve duyarlı olunması, uyulması gereken trafik kuralları ve alkolmetre kullanımı konularında bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Farkındalık oluşturmak maksadıyla broşür dağıtımı yapılarak pankart açıldı. Standı ziyarete gelen çocuklara bayrak ve Jandarma Trafik boyama kitabı hediye edildi. - AYDIN