Üye Girişi
Haberler

Aydın'da Jandarma Ekipleri Orman Yangınlarına Karşı Bilgilendirme Yaptı

Güncel Haberler

Aydın'ın Buharkent ilçesinde düzenlenen festivalde jandarma ekipleri vatandaşları orman yangınlarına karşı bilgilendirdi. Ekipler, stand açarak vatandaşlara 6284 sayılı Kanun ve KADES uygulaması, trafik kuralları ve alkolmetre kullanımı konularında bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi.

Aydın'ın Buharkent ilçesinde düzenlenen festivalde jandarma ekipleri vatandaşları orman yangınlarına karşı bilgilendirdi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği, Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı, Buharkent İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kuyucak Trafik Tim Komutanlığı Taze İncir Festivali'ne katılım sağlayıp stant açtı. Standı ziyarete gelen vatandaşlara 6284 sayılı Kanun ve KADES uygulaması, orman yangınlarına karşı dikatli ve duyarlı olunması, uyulması gereken trafik kuralları ve alkolmetre kullanımı konularında bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Farkındalık oluşturmak maksadıyla broşür dağıtımı yapılarak pankart açıldı. Standı ziyarete gelen çocuklara bayrak ve Jandarma Trafik boyama kitabı hediye edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Buharkent Jandarma KADES Aydın Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title