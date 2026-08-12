Aydın'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Efeler ilçesinde iş yerinde uğradığı silahlı saldırıda yaralanan kişi hastanede yaşamını yitirdi.

Adnan Menderes Bulvarı'nda telefon malzemeleri satışı yapan Ramazan Kurt, iş yerinde silahlı saldırıya uğradı.

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi iş yerinde yapılan Kurt, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA