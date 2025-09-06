Haberler

Aydın'da İş Makinesi Taşıyan Kamyon Şarampole Devrildi: 2 Yaralı

Aydın'da İş Makinesi Taşıyan Kamyon Şarampole Devrildi: 2 Yaralı
Güncelleme:
Aydın'ın Efeler ilçesinde bir iş makinesi taşıyan kamyonun şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde iş makinesi taşıyan kamyonun şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

A.D. (42) idaresindeki 20 AIR 489 plakalı kamyon, Aydın-Denizli Otoyolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ve kamyonda bulunan B.G. (19) Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Enes Uzun - Güncel
