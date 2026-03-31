Aydın'da binanın ikinci katından düşen işçi yaralandı
Aydın'ın Efeler ilçesinde internet hattı döşerken 2. katından düşen işçi F.S, hastaneye kaldırıldı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde internet hattı döşediği sırada binanın ikinci katından düşen işçi yaralandı.
Kurutuluş Mahallesi'nde 4 katlı apartmanın 2. katına internet kablosu döşemek için çıkan F.S, bastığı klima motorunun yerinden çıkması üzerine yaklaşık 6 metre yüksekten kaldırıma düştü.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan F.S ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yusuf Konrat