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Germencik'te İki Araç Çarpıştı: 2 Yaralı

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Aydın'ın Germencik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Mehmet Akıncı idaresindeki 09 ACV 775 plakalı otomobil, Atatürk Caddesi'nde seyir halindeyken İstiklal Sokak'tan çıkan Ali Tan yönetimindeki 09 AKU 690 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada Mehmet Akıncı ile araçta bulunan Ayfer Akıncı yaralandı.

Aydın Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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