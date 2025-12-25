Haberler

Aydın'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve 6 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Fatih Mahallesi Batı Çevre Bulvarında kavşakta meydana geldi. Farklı istikametlerden kavşağa aynı anda giren Serhat Arpakçı idaresindeki 09 APF 005 plakalı otomobil ile Emrah Küçük idaresindeki 09 ANA 541 plakalı iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Arpakçı'nın kullandığı otomobil devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Devrilen araçta bulunan Emir Arpakçı, Özge Arpakçı, Serhat Arpakçı itfaiye ekiplerince dışarı çıkarıldı. Arpakçı ailesinin yanı sıra diğer araçta bulunan Kerem Baştürk, Recep Akalın ve Emrah Küçük, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Melek FIRAT/AYDIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İstanbul Valiliği'nden kar uyarısı

İstanbullular dikkat! Hasret sona eriyor, kar için tarih verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Adnan Oktar'ın eski villası Rus Oligark'ın restorasyonundan geçti! İşte son hali

Adnan Oktar'ın eski villası restorasyondan geçti! İşte son hali
Toprak kaydı, işçiler göçük altında kaldı

Çalışma sırasında facia! Toprak kaydı, işçiler göçük altında kaldı
Canlı yayında cinayet itirafı

Canlı yayında cinayet itirafı
Restoranları akıllandıracak olay! On binlerce liralık ceza kesildi

Restoranları akıllandıracak olay! On binlerce liralık ceza kesildi
Adnan Oktar'ın eski villası Rus Oligark'ın restorasyonundan geçti! İşte son hali

Adnan Oktar'ın eski villası restorasyondan geçti! İşte son hali
Vatandaşa at eti yedirmişler! Bakanlık, markayı da üretildiği ili de ifşa etti

Vatandaşa at eti yedirmişler! Marka da üretildiği il de ifşa edildi
4 gün mühlet verildi, adaya giren polis kaçak yapıları tek tek yıktı

4 gün mühlet verildi, yanıt gelmeyince polisler adayı dümdüz etti