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Aydın'da Horoz Dövüşü Yapanlara Para Cezası

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Aydın'ın Efeler ilçesinde bir çiftlikte horoz dövüştürürken suçüstü yakalanan 9 kişiye para cezası kesildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezinde horoz dövüşü yapıldığının tespit edilmesi üzerine operasyon düzenledi. Horoz dövüşünün yapıldığı alandaki aramalarda 5 Hint horozu, 3 horoz taşıma el çantası, ring ve kafesler ele geçirildi. Ekipler, horoz sahipleri ile bahis oynayan 9 kişiye toplam 122 bin 769 lira para cezası uyguladı. Horozlar, Aydın İl Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir çiftlikte horoz dövüştürürken suçüstü yakalanan 9 kişiye para cezası kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezinde horoz dövüşü yapıldığının tespit edilmesi üzerine operasyon düzenledi.

Horoz dövüşünün yapıldığı alandaki aramalarda 5 Hint horozu, 3 horoz taşıma el çantası, ring ve kafesler ele geçirildi.

Ekipler, horoz sahipleri ile bahis oynayan 9 kişiye toplam 122 bin 769 lira para cezası uyguladı.

Horozlar, Aydın İl Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Efeler Aydın Hayvan Hakları Ceza Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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