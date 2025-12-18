Haberler

Aydın'da Hali ve Kuzeni Öldüren Sanığa Müebbet ve 25 Yıl Hapis Cezası

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, halası ve kuzenini bıçaklayarak öldüren Akın Demir, müebbet ve 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Olay, alacak meselesi nedeniyle tartışma sonrası gerçekleşti.

1) AYDIN'DA HALASI VE KUZENİNİ ÖLDÜREN SANIĞA MÜEBBET VE 25 YIL HAPİS CEZASI

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, geçen yıl tartıştığı halası Aysel Öztürk (53) ile halasının oğlu Emre Öztürk'ü (35) bıçaklayarak öldüren Akın Demir (43), karar duruşmasında müebbet ve 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 01 Nisan 2024 tarihinde saat 13.30 sıralarında Yeni Mahalle 78. Sokak'ta bulunan Aysel Öztürk ve oğlu Emre Öztürk'ün birlikte yaşadıkları evde meydana geldi. İddiaya göre Akın Demir, aralarındaki alacak meselesi nedeniyle organik ürün satan kuzeni Emre Öztürk ve halası Aysel Öztürk ile konuşmaya geldi. Taraflar arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Demir, yanındaki bıçakla anne-oğula saldırıp, olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Aysel Öztürk ile oğlu Emre Öztürk'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Demir, olaydan bir süre sonra suç aleti bıçakla polis merkezine gidip, teslim oldu.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Demir, tutuklandı. Soruşturmanın ardından Demir hakkında Nazilli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın bugün görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Akın Demir ile sanık ve şikayetçi avukatları katıldı. Savcı, esas hakkındaki mütalaasında sanık Demir hakkında halası Aysel Öztürk'e yönelik 'beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet', kuzeni Emre Öztürk'e yönelik ise 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis talebini yineledi.

Son sözleri sorulan sanık Demir, halası ve kuzenine karşı bir kini olmadığını, aralarında düşmanlık bulunmadığını söyledi.

Mahkeme heyeti, verilen 5 dakikalık aranın ardından kararını açıklayıp, sanık Akın Demir'i Aysel Öztürk'e karşı kasten öldürme suçundan müebbet hapis ve Emre Öztürk'e karşı kasten öldürme suçundan 25 yıl hapis cezası verdi.

Adliye çıkışında açıklama yapan Aysel Öztürk'ün kızı Rabia Sağ, adaletin yerini bulduğunu ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Gram altın 6 bin TL sınırını aştı

Altın durdurulamıyor! Tarihi rekor kırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ahırda bir garip olay! Videosu olmasa kimse inanmaz

Ahırda bir garip olay! Videosu olmasa kimse inanmaz
Sabah yürüyüşüne çıkan yaşlı kadın 31 öğrencinin hayatını kurtardı

Sabah yürüyüşüne çıkan yaşlı kadın 31 öğrencinin hayatını kurtardı
97 bin lira olan yoksulluk sınırı ile ilgili yorumu çok konuşulur

97 bin lira olan yoksulluk sınırı ile ilgili yorumu çok konuşulur
Aleyna Tilki, İrem Sak, Danla Bilic ve Senna Yıldız serbest bırakıldı

Aleyna Tilki, İrem Sak, Danla Bilic ve Senna Yıldız hakkında karar
Ahırda bir garip olay! Videosu olmasa kimse inanmaz

Ahırda bir garip olay! Videosu olmasa kimse inanmaz
2-0 geride olan Gençlerbirliği'nden 10 dakikada tarihi geri dönüş

Yok böyle maç! 2-0'dan 10 dakikada tarihi geri dönüş
Çin'deki otelde şok edici manzara: Oyun bağımlısı misafir çöp dağı bıraktı

İki yıl boyunca otelden çıkmadı, odaya girenlerin ağzı açık kaldı
Resmi Gazete'de yayımlandı! Hastanelerde enfeksiyon kontrol komiteleri kuruluyor

Hastanelerde yeni dönem başlıyor! Artık zorunlu olacak
Görüşmeler devam ederken iş dünyasından kritik asgari ücret mesajı

Görüşmeler devam ederken iş dünyasından kritik asgari ücret mesajı
Ünlülere uyuşturucu operasyonundan detaylar: Mümine Senna Yıldız'ın evinde aparat bulundu

Operasyondan yeni detaylar! Evinden aparat çıkan bir isim var
Bahçeli: İmralı'nın cezaevinden çıkma ve özgürlük talebi yok

Öcalan serbest kalır mı? Bahçeli'den sürece dair yeni çıkış
10 ünlüye uyuşturucu operasyonu! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltına alındı

10 ünlüye operasyon! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltında
Leonardo DiCaprio'dan yıllar sonra gelen 'Titanic' itirafı: Duyanlar şaştı kaldı

Leonardo DiCaprio'dan yıllar sonra gelen 'Titanic' itirafı
title