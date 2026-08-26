2 Yaşındaki Bebek Gölette Boğulmaktan Son Anda Kurtarıldı
Aydın'ın Karacasu ilçesinde, evlerinin yakınındaki sulama göletine düşen 2 yaşındaki H.N, dedesi tarafından çıkarıldı. Kalbi duran bebek, 3 saatlik müdahale sonrası hayata döndürülerek Nazilli Devlet Hastanesine sevk edildi.
Aydın'ın Karacasu ilçesinde gölete düşerek boğulma tehlikesi geçiren 2 yaşındaki bebek, tedavi altına alındı.
Alemler Mahallesi'nde oyun oynarken evlerinin yakınındaki yapay sulama göletine düşen H.N, dedesi tarafından sudan çıkarıldı.
Karacasu Devlet Hastanesine kaldırılan bebeğin duran kalbi, yaklaşık 3 saat süren müdahalenin ardından yeniden çalıştırıldı.
H.N, daha sonra ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kaynak: AA