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2 Yaşındaki Bebek Gölette Boğulmaktan Son Anda Kurtarıldı

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Aydın'ın Karacasu ilçesinde, evlerinin yakınındaki sulama göletine düşen 2 yaşındaki H.N, dedesi tarafından çıkarıldı. Kalbi duran bebek, 3 saatlik müdahale sonrası hayata döndürülerek Nazilli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde gölete düşerek boğulma tehlikesi geçiren 2 yaşındaki bebek, tedavi altına alındı.

Alemler Mahallesi'nde oyun oynarken evlerinin yakınındaki yapay sulama göletine düşen H.N, dedesi tarafından sudan çıkarıldı.

Karacasu Devlet Hastanesine kaldırılan bebeğin duran kalbi, yaklaşık 3 saat süren müdahalenin ardından yeniden çalıştırıldı.

H.N, daha sonra ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA
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