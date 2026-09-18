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Aydın'da Gaziler Günü yürüyüşü düzenlendi

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Aydın'ın Efeler ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

Atatürk Kent Meydanı'nda bir araya gelen gazilere vatandaşlar ve öğrenciler de eşlik etti.

Ellerinde Türk bayrağı olan katılımcılar ile dev Türk bayrağı taşıyan Gazipaşa Ortaokulu öğrencileri, Hükümet Bulvarı boyunca Aydın Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı eşliğinde yürüdü.

Gaziler ve yakınları, yürüyüşün ardından Aydın Valiliği tarafından düzenlenen yemekte bir araya geldi.

Kaynak: AA
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