Aydın'da fırtına etkili oluyor

Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçelerinde etkili olan fırtına yaşamı olumsuz etkiledi.

Kuşadası'na bağlı Davutlar ve Güzelçamlı mahallelerinde etkili olan fırtına nedeniyle bazı evlerin çatıları uçtu.

Didim'de de fırtına, sahilde ve bazı mahallelerde etkisini gösterdi. Kuvvetli rüzgar nedeniyle sahillerde yüksek dalgalar oluştu.

Dalga suları, Altınkum Sahili'nde bir kafeye kadar ulaştı.

Akyeniköy Mahallesi'nde de fırtına, bir evin çatısını uçurdu.

Afad ile belediye ekipleri, bölgede inceleme başlattı.