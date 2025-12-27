Haberler

Aydın'da firari hükümlü, kanepenin altında saklanırken yakalandı

Güncelleme:
Hırsızlık suçundan 7 yıl hapis cezası bulunan İsa Y., Aydın'da açık cezaevinden firar ettikten sonra bir evde saklanırken polis tarafından yakalandı. Operasyonda kanepenin altında saklandığı tespit edildi.

AYDIN'da açık cezaevinden firar eden İsa Y, polis baskını sırasında kanepenin altında saklanırken yakalandı.

Hırsızlık suçundan 7 yıl hapis cezası bulunan İsa Y., bir süre önce açık cezaevinden firar etti. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve Yunus timleri, firari hükümlünün saklandığı evi tespit etti. Eve düzenlenen operasyonda İsa Y., kanepenin altında saklanırken yakalandı. Hükümlünün çevresini, afla çıktığını söyleyerek kandırdığı öğrenildi. Öte yandan, İsa Y.'nin daha önce de kendisini yakalayan bir polisin aracını yaktığı ortaya çıktı. Yakalanan firari hükümlü, işlerinin tamamlanması için emniyete götürüldü.

Haber-Kamera: Melek FIRAT/AYDIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
