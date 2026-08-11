Söke'de fabrika yangını söndürüldü
Aydın'ın Söke ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikanın deposunda mısır sapı balyalarından çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin gece boyunca süren müdahalesiyle kontrol altına alındı ve söndürüldü. Soğutma çalışmaları devam ederken, yangın iş yerinde hasara yol açtı.
Aydın'ın Söke ilçesinde bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Söke Organize Sanayi Bölgesi'nde dün bir fabrikanın depo kısmındaki mısır sapı balyalarında çıkan yangına gece boyunca müdahale edildi.
Yangın, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince söndürüldü.
Ekiplerin depodaki soğutma çalışması sürüyor.
Yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.
Kaynak: AA