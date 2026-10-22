Aydın'da eşzamanlı uyuşturucu operasyonunda 71 şüpheli gözaltına alındı

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AYDIN'ın Köşk ve Efeler ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 71 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 98 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bugün Köşk ve Efeler ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen eşzamanlı operasyonda 71 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelileri yakalamak için soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı