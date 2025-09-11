Haberler

Aydın'da Dolandırıcılık Olayında MİT Görevlisi Kılığına Giren Şüpheli Yakalandı

Aydın'da Dolandırıcılık Olayında MİT Görevlisi Kılığına Giren Şüpheli Yakalandı
Güncelleme:
Aydın'da kendisini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi olarak tanıtan bir dolandırıcı, yaşlı bir adamın evini satışa çıkarttırarak 70 bin 525 doları almış. Dolandırıldığını anlayan mağdurun ihbarı üzerine yapılan operasyonda şüpheli İstanbul'da yakalandı ve tutuklandı.

Aydın'da kendisini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı öne sürülen şüpheli, İstanbul'da yakalandı.

Alınan bilgiye göre, G.İ. (77) kendisini MİT görevlisi olarak tanıtan kişinin yönlendirmesiyle evini sattı. G.İ, satıştan elde ettiği 70 bin 525 doları evine gelen kişiye teslim etti.

Dolandırıldığı anlayan G.İ'nin ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çalışma başlattı.

Aydın polisi, Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ile yürütülen ortak operasyon sonucu şüpheli Ö.B.D'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Enes Uzun - Güncel
