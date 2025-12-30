Haberler

Aydın'da DEAŞ operasyonu; 7 gözaltı

Aydın'ın 3 ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda DEAŞ silahlı terör örgütüyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 7 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı. Ekipler tarafından yapılan eş zamanlı operasyonlarda, şüphelilere ait bazı belgeler ve dijital materyaller de ele geçirildi.

AYDIN'ın 3 ilçesinde DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 7 şüpheli, gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Jandarma Komando Tabur Komutanlığı ekipleri, DEAŞ ile bağlantılı oldukları değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Ekipler, Efeler, Köşk ve Sultanhisar ilçelerinde belirlenen adreslere, sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptıkları tespit edilen 7 şüpheli, gözaltına alındı. Şüpheliler ait bazı doküman ve dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
