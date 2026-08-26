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Nazilli'de Cumhurbaşkanına hakaret gözaltısı

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AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, Cumhurbaşkanına 'hakaret' edip, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' ettiği belirlenen A.Y, gözaltına alındı.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, Cumhurbaşkanına 'hakaret' edip, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' ettiği belirlenen A.Y, gözaltına alındı.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, A.Y.'nin Cumhurbaşkanına 'hakaret' edip, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' ettiğini belirledi. A.Y., Altıntaş Mahallesi'nde yakalanıp, gözaltına alındı. Hakkında adli işlem başlatılan A.Y.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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