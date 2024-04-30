Aydın'da Cip ile Otomobil Çarpıştı: 5 Kişi Yaralandı
Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, A.B.E'nin kullandığı cip ile F.B. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde cip ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
A.B.E'nin kullandığı 09 ALE 757 plakalı cip, Zübeyde Hanım Caddesi'nde, F.B. yönetimindeki 48 BU 858 plakalı otomobille çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücüler ve araçlardaki 3 kişi, ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.