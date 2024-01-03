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Aydın'da çıkan yangında yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

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Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir evde çıkan yangında yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı. Tepecik Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın ikinci katında, F.T'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın esnasında evde olduğu öğrenilen ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan F.T, 112 Acil Sağlık ekiplerince Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir evde çıkan yangında yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.

Tepecik Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın ikinci katında, F.T'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesiyle bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce söndürülen yangında evde hasar oluştu.

Yangın esnasında evde olduğu öğrenilen ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan F.T, 112 Acil Sağlık ekiplerince Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

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