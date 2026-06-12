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Aydın'da Buğday Tarlasında Yangın: 35 Dönümlük Alan Zarar Gördü

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Aydın'ın Efeler ilçesinde bir buğday tarlasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 35 dönümlük alanın zarar gördüğü belirtildi.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde buğday tarlasında çıkan yangın, kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 35 dönümlük alının zarar gördüğü belirlendi.

Yangın, saat 18.30 sıralarında Muğla yolu yakınındaki buğday tarlasında çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler hızla büyürken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Tarladaki yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre 35 dönümlük alanın zarar gördüğü belirlendi. Bölgede devam eden soğutma çalışmasının ardından yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatılacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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