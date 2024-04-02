Aydın'da Boynuna Dolanan İp Nedeniyle Elektrik Direğine Asılı Kalan Leylek Kurtarıldı

Aydın'ın Söke ilçesinde boynuna dolanan ip nedeniyle elektrik direğine asılı kalan leylek, kurtarıldı.

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneğinden (EKODOSD) yapılan açıklamaya göre, Avşar Mahallesi'nde bir leyleğin elektrik direğinde asılı kaldığı ihbarı üzerine bölgeye dernek üyeleri yönlendirildi.

Boynuna dolanan ip nedeniyle direğe asılı kalan leylek, kurtarıldı.

Leylek, su verildikten sonra doğaya salındı.