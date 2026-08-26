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Aydın'da 'Erdoğan vefat etti' paylaşımı: 4 gazeteci adli kontrolle serbest

Aydın'da 'Erdoğan vefat etti' paylaşımı: 4 gazeteci adli kontrolle serbest
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Aydın Denge Gazetesi'nin sosyal medya hesabından Gülşen Erdoğan isimli kişinin vefat duyurusunun 'Erdoğan vefat etti' başlığıyla paylaşılması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 4 gazeteci gözaltına alındı. Gazeteciler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(AYDIN) - Aydın Denge Gazetesi'nin sosyal medya hesabından Gülşen Erdoğan isimli kişinin vefat duyurusunun "Erdoğan vefat etti" başlığıyla duyurulması nedeniyle 4 gazeteci gözaltına alındı. Gazeteciler daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın Denge Gazetesi'nin Facebook hesabından dün Gülşah Erdoğan adlı kişinin vefat duyurusu haberi, siyah fon üzerine "Erdoğan vefat etti" ifadesinin yer aldığı görselle paylaşıldı.

Kamuoyunda oluşan tepkiler ve ihbarların ardından Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesinde düzenlenen "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında emniyet birimlerince gazetenin temsilcisi Emin Aydın, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Yeşim Ülker, muhabir İslam Keleş ve İrem Delice gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Aydın Adliyesi'ne getirilen dört gazeteci, sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: ANKA
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