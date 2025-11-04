Aydın'da Bir Evde Yangın Çıktı
Germencik ilçesinde M.D'ye ait evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemezken, evde hasar meydana geldi.
Aydın'ın Germencik ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Habibler Mahallesinde M.D'ye (60) ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesiyle bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.
Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel