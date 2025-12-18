Haberler

Aydın'da halası ve kuzenini öldüren sanığa müebbet ve 25 yıl hapis cezası

Nazilli'de, halası ve kuzenini bıçaklayarak öldüren Akın Demir, mahkeme tarafından müebbet ve 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Olay, alacak meselesi yüzünden çıkan tartışma sonucu meydana geldi.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, geçen yıl tartıştığı halası Aysel Öztürk (53) ile halasının oğlu Emre Öztürk'ü (35) bıçaklayarak öldüren Akın Demir (43), karar duruşmasında müebbet ve 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 01 Nisan 2024 tarihinde saat 13.30 sıralarında Yeni Mahalle 78. Sokak'ta bulunan Aysel Öztürk ve oğlu Emre Öztürk'ün birlikte yaşadıkları evde meydana geldi. İddiaya göre Akın Demir, aralarındaki alacak meselesi nedeniyle organik ürün satan kuzeni Emre Öztürk ve halası Aysel Öztürk ile konuşmaya geldi. Taraflar arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Demir, yanındaki bıçakla anne-oğula saldırıp, olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Aysel Öztürk ile oğlu Emre Öztürk'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Demir, olaydan bir süre sonra suç aleti bıçakla polis merkezine gidip, teslim oldu.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Demir, tutuklandı. Soruşturmanın ardından Demir hakkında Nazilli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın bugün görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Akın Demir ile sanık ve şikayetçi avukatları katıldı. Savcı, esas hakkındaki mütalaasında sanık Demir hakkında halası Aysel Öztürk'e yönelik 'beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet', kuzeni Emre Öztürk'e yönelik ise 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis talebini yineledi.

Son sözleri sorulan sanık Demir, halası ve kuzenine karşı bir kini olmadığını, aralarında düşmanlık bulunmadığını söyledi.

Mahkeme heyeti, verilen 5 dakikalık aranın ardından kararını açıklayıp, sanık Akın Demir'i Aysel Öztürk'e karşı kasten öldürme suçundan müebbet hapis ve Emre Öztürk'e karşı kasten öldürme suçundan 25 yıl hapis cezası verdi.

Adliye çıkışında açıklama yapan Aysel Öztürk'ün kızı Rabia Sağ, adaletin yerini bulduğunu ifade etti.

