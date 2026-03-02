Haberler

Aydın'da erkek arkadaşı tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, erkek arkadaşı tarafından bıçaklanan Mizgin Karademir (29) hayatını kaybetti. Olay, tartışma sırasında gerçekleşti ve şüpheli İ.E. gözaltına alındı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde erkek arkadaşı tarafından bıçaklanan kadın yaşamını yitirdi.

Zafer Mahallesi'ndeki müstakil evde Mizgin Karademir (29) ile erkek arkadaşı İ.E. (25) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında İ.E, mutfaktan aldığı bıçakla Karademir'i yaraladı.

Bağrışma seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Karademir'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Karademir'in cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şüpheli İ.E, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince suç aleti bıçakla gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Mustafa Çelik
