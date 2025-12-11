Karacasu'da bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

Aydın'ın Karacasu ilçesinde bıçakla yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yenice Mahallesi'nde S.K. (40) yerde hareketsiz yattığını görenler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Bıçakla yaralandığı belirlenen S.K'nin ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Jandarma ekipleri olay yerinden kaçtığı değerlendirilen şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.