Aydın'da "Bağımlılık Döngüsünü Kırmak: Farkındalıktan Eyleme" konulu panel
Aydın'da Yeşilay tarafından düzenlenen 'Bağımlılık Döngüsünü Kırmak: Farkındalıktan Eyleme' panelinde, bağımlılıkla mücadele üzerine sunum yapıldı. Etkinliğe Yeşilay İl Başkanı ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi temsilcileri katıldı.
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi iş birliğiyle Atatürk Kongre Merkezi Aydın Bey Salonu'ndaki programda, Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Şaziye Senem Başgül, bağımlılıkla mücadele konusunda sunum yaptı.
Panele, Yeşilay İl Başkanı Sencer Gündüz, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yasemin Özkan ile öğrenciler katıldı.
Kaynak: AA / Yusuf Konrat - Güncel