Aydın'da arızalanan kamyona çarpan motosikletin sürücüsü öldü - Haberler

Aydın'da arızalanan kamyona çarpan motosikletin sürücüsü öldü Aydın'ın Germencik ilçesinde, arıza yaptığı için emniyet şeridinde duran kamyona çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Aydın'ın Germencik ilçesinde, arıza yaptığı için emniyet şeridinde duran kamyona çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Aydın-İzmir Otoyolu'nda Hakan Orhan'ın (53) kullandığı 48 AHV 896 plakalı motosiklet, Selatin Tüneli yakınlarında arıza nedeniyle emniyet şeridinde duran Hüseyin Ay (66) yönetimindeki 35 EVM 95 plakalı kamyona çarptı. Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Orhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Hakan Orhan'ın cenazesi Germencik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. AA / Necip Uyanık - Güncel Güncel Haberler

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