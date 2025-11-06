Aydın'da Aranan Firari Hükümlü Denizli'de Yakalandı
Aydın'da 43 yıl 5 ay 13 gün hapis cezası bulunan E.U, Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki bir evde yakalandı. Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla firari hükümlü gözaltına alındı.
Aydın'da kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle aranan firari Denizli'de yakalandı.
Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan hakkında 43 yıl 5 ay 13 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.U'nun yakalanması için çalışma yürüttü.
Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki bir evde saklandığı belirlenen firari hükümlü, operasyonla yakalandı.
Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine götürülecek.
Kaynak: AA / Mustafa Çelik - Güncel