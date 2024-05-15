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Aydın'da Ağılın Çatısından Düşen Kişi Hayatını Kaybetti

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Aydın'ın Efeler ilçesinde bir ağılın çatısında tadilat yapan Fatih Taç, dengesini kaybederek beton zemine düştü. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Taç hayatını kaybetti.

Aydın'ın Efeler ilçesinde ağılın çatısından düşen kişi hayatını kaybetti.

Gödrenli Mahallesi'ndeki bir ağılın çatısında tadilat yapan Fatih Taç (40), dengesini kaybederek beton zemine düştü.

Taç, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA / Güncel

Efeler Fatih Aydın Yaşam Güncel Haberler

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