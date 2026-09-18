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Aydın’da 4 milyon liralık kaçak kozmetik ürünü ele geçirildi

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Aydın’da 4 milyon liralık kaçak kozmetik ürünü ele geçirildi
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AYDIN’ın Kuşadası ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 4 milyon lira olan 2 bin 96 kaçak kozmetik ürün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 4 milyon lira olan 2 bin 96 kaçak kozmetik ürün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye yurt dışından ünlü markalara ait çok sayıda kaçak kozmetik ürünü getirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Bu kapsamda dün Soğucak Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda T.V. (44) gözaltına alındı. Şüphelinin ikametinde ve aracında yapılan aramada bin 571 parfüm, 420 vücut losyonu, 70 deodorant ve 35 vücut kremi olmak üzere toplam 2 bin 96 kaçak kozmetik ürün ele geçirildi. Kaçak ürünlerin piyasa değeri yaklaşık 4 milyon lira olduğu belirtildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından T.V. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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