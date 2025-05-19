Aydın'da 3.8 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Aydın'da 3.8 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
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Germencik ilçesinde saat 15.58'de meydana gelen 3.8 büyüklüğündeki depremde olumsuz bir durum yaşanmadığı bildirildi.

AYDIN'ın Germencik ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre; Germencik ilçesinde saat 15.58'de 3.8 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 8.77 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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