Aydın'da 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

AYDIN'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı törenlerle coşkuyla kutlandı.

Aydın'daki 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları, Valilik binası önündeki Atatürk Anıtı'na Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlü Serhat Yığmatepe'nin çelenk bırakılması ile başladı. Daha sonra öğrenciler ellerinde Türk bayrakları ile valilik binasından Atatürk Spor Salonu'na yürüdü.

Kutmalar Mimar Sinan Spor Salonu'nda devam etti. Buradaki törene, Aydın Valisi Osman Varol, İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Polat Bora Mersin, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri ile öğrenciler ve çok sayıda kişi katıldı. Buradaki törende öğrenciler tarafından şiirler okundu, çeşitli branşlardan sporcular gösteriler sunuldu. Spor alanında dereceye giren sporculara hediyeleri takdim edildi.

Haber - Kamera: Melek FIRAT / AYDIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı